Italië rouwt om zijn held van het WK 1982: Paolo Rossi (64)

Rossi werkte de afgelopen jaren als analist voor de Italiaanse tv-zender RAI. Het was zijn collega die het nieuws naar buiten bracht. "Ik heb heel slecht nieuws, Paolo Rossi heeft ons verlaten", schreef RAI-presentator Enrico Varriale op Twitter.

De vrouw van Rossi, Federica Cappelletti, bevestigde daarna het nieuws op sociale media. Rossi won met Juventus 2 Italiaanse titels, Europacup I en de Coppa Italia in de jaren 80. Maar hij wordt vooral herinnerd voor zijn goals op het voor Italië zo succesvolle WK van 1982 in Spanje.

Zijn selectie voor dat WK werd op veel kritiek onthaald. Na een schorsing voor zijn aandeel in het voetbalschandaal Totonero was Rossi nog niet in vorm en hij kon in de groepsfase ook niet scoren. Maar hij bracht Italië daarna wel naar de finale met een hattrick tegen Brazilië en 2 goals tegen Polen.

In die finale tegen West-Duitsland opende Rossi de score in de 3-1-zege van Italië. Met 6 doelpunten werd hij ook topschutter van het WK. Rossi scoorde ook 3 keer op het WK van 1978 in Argentinië en met 9 goals is hij nog altijd Italiaans WK-topschutter samen met Roberto Baggio en Christian Vieri.