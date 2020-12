Het klikt opnieuw tussen Yannick Carrasco en Atletico Madrid: "Hij is geen losbol meer"

"Hij is die positie op de flank gewoon van bij de Rode Duivels en kan mee verdedigen. Linksback Mario Hermoso is van nature een centrale verdediger. Je kan hem dus opschuiven naar het centrum en dan kun je Carrasco - normaal linksmidden in de 4-4-2 - een rijtje naar achteren trekken."

"Atletico werd gisteren in de beginfase overrompeld door Salzburg, dat met een aanvallend elftal niets te verliezen had. Diego Simeone schakelde zijn gebruikelijke 4-4-2 dan om naar een 5-mansverdediging en dan is Carrasco zeer nuttig."

"Het was zeker geen schitterende wedstrijd. Atletico was niet de beste ploeg, maar als één team een voorsprong kan verdedigen, dan zijn zij het natuurlijk wel. En ja, Carrasco heeft toch zijn doelpuntje meegepikt. Het is zijn 3e treffer dit seizoen in alle competities."

"Hij is niet meer de losbol van in zijn eerste periode"

"De spektakelwaarde van Atletico is ook veel groter dan de voorbije jaren. 1-0 of 0-1 is niet langer de meest voorkomende uitslag. Veel heeft te maken met Joao Felix, die duidelijk stappen gezet heeft na een moeizaam eerste seizoen. Zijn prijskaartje, dat als een blok beton om zijn nek hing, weegt minder door."

"Er werd hem verweten dat hij maar één systeem had en dat de nul houden het hoogste goed was, maar nu toont hij meer flexibiliteit."

De polyvalentie van Yannick Carrasco is een van zijn grote troefkaarten en die eigenschap sluipt ook steeds vaker in het plan van Diego Simeone.

De polyvalentie van Yannick Carrasco is een van zijn grote troefkaarten en die eigenschap sluipt ook steeds vaker in het plan van Diego Simeone.

"Hij kon soms geweldig flitsen, maar zijn efficiëntie ontbrak meestal. Ik denk niet dat veel fans echt baalden toen hij naar China vertrok en wellicht fronsten zij toch eens hun wenkbrauwen toen hij weer voor de deur stond."

"Maar deze Carrasco is consistenter in zijn prestaties. Hij is nog altijd wat broos, ligt nog iets te vaak in de lappenmand en de concurrentie is ook niet min, maar als Carrasco echt fit is, dan zal hij toch vaak de voorkeur krijgen van Simeone. Hij houdt van zijn multi-inzetbaarheid."

"Hij is enkele jaartjes ouder en is niet meer de losbol van in zijn eerste periode. Toen werd hij ook meer als vleugelspits uitgespeeld."

"Deze Carrasco zal op links zijn tegenstander vrijwel altijd naar achteren drukken en in zijn voorzetten zit altijd venijn. Dat zien ze natuurlijk graag bij Atletico."