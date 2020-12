Amerikaanse wielerbond haalt ex-NBA-ster Reggie Miller in huis

De Amerikaanse wielerbond wil het wielrennen in de Verenigde Staten naar een hoger niveau tillen en heeft daarvoor onder andere 4 nieuwe leden toegevoegd aan de Raad van bestuur: Lucia Deng, Ed Ewing, Brendan Quirk en Reggie Miller.

Vooral die laatste naam doet bij sportfans een belletje rinkelen. Miller, jarenlang de sterspeler van de Indiana Pacers in de NBA, wil zijn kennis en netwerk inschakelen om wielrennen in de VS te promoten.

Sinds zijn afscheid van de NBA in 2005 heeft Miller zich op het wielrennen gestort en vooral mountainbike. Hij doet mee aan wedstrijden in cross-country en marathon. De 45-jarige Miller toont dat graag op Instagram.

Miller won met de VS olympisch goud in 1996 en maakte in zijn NBA-Carrière maar liefst 2.560 driepunters. Hij leidde de Indiana Pacers in 2000 naar de finale van de NBA, die Indiana verloor van de Los Angeles Lakers. Miller is opgenomen in de Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.