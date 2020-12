Aalst betaalt leergeld in CL volleybal: "Hier komen we sterker uit"

Debels vreest dat Aalst ook tegen Kedzierzyn niet veel in de pap te brokkelen zal hebben. "Kedzierzyn is nog iets beter dan Belchatow, vrees ik."

"Ik onthoud vooral de woorden van commentator Marc Willems: "Bij Aalst staat de toekomst van het Belgische volleybal op het veld." Dit is een zeer goeie leerschool. Deze jongens dromen allemaal van de Italiaanse of Poolse competitie en hier krijgen ze een unieke kans om zich te tonen."

Aalst heeft met zijn jonge groep een langetermijnproject op poten gezet. Toch wil het ook de korte termijn niet uit het oog verliezen. "Eigenlijk is de competitiematch van zondag even belangrijk, want we strijden nog volop voor een plek in Play-off I."

"We spelen 5 matchen in 1 week en dat heeft natuurlijk een sportieve impact. Maar ik ben ervan overtuigd dat we er op langere termijn beter zullen uitkomen."

"Dat is ook waarom we erop stonden om in de Champions League aan te treden, ook al maakte ook Maaseik aanspraak op dat ticket. "Wat heeft Aalst in de CL te zoeken?", hoorde je wel eens."

"Ook al hebben we misschien niet het potentieel van deze tegenstanders, dat is geen excuus om deze kans niet te grijpen. Dat is een unieke leerschool, dat nemen ze ons niet af."