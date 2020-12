"De BeNe Liga basketbal zal niet vanaf het begin perfect zijn"

"Unanimiteit in de stemming niet meteen verwacht, er was nervositeit"

Heeft corona daarin een rol gespeeld? "Dat is zeker een argument geweest. Het is een moeilijk seizoen en een deel mensen heeft me verteld dat dat zeker een reden is waarom ze pro gestemd hebben. Ik had de (bijna) unanimiteit in de stemming niet meteen verwacht, er was wel wat nervositeit. Blijkbaar hebben we toch iedereen kunnen overtuigen."

"We zijn er al van vorig jaar oktober mee bezig", zegt Wim van de Keere aan Sporza. "Er is veel gewerkt en het project was rond, er moest alleen nog een beslissing genomen worden. Voor Nieuwjaar wilden we weten waar we aan toe waren."

Europese tickets? Daarover zijn we nog in overleg met de FIBA.

Is er een prijs, bijvoorbeeld in de vorm van een Europees ticket, aan deze competitie verbonden? "Daarover zijn we momenteel in overleg met FIBA, dat wordt vervolgd. De kans bestaat zeker, maar de vraag is of we een extra ticket zullen krijgen of een bestaand ticket dat we zullen moeten verdelen."

"Het zal aan de thuisclubs zijn om de zaal vol te krijgen"

Er zullen in principe 10 Belgische clubs aantreden in de BeNe Liga. "Dat is het doel alleszins", zegt Van de Keere. "Ik kan niet met zekerheid zeggen dat dat lukt, maar dat is wel mijn hoop. We moeten ook gaan kijken naar de licentievoorwaarden, we gaan de lat op korte termijn niet heel hoog leggen. Onze clubs moeten dit seizoen kunnen overleven."



Zal er veel niveauverschil zijn met de Nederlandse clubs? "Dat kan op korte termijn zeker zo zijn, maar tegelijkertijd vind ik dat er in Nederland momenteel een enorm groeipotentieel zit. Ik denk dat we binnen 2 à 3 jaar zullen kunnen zeggen dat 1 plus 1 gelijkstaat aan 3. De competitie zal niet vanaf het begin perfect zijn."



Rest nog de vraag of dit zal aanslaan bij het publiek. Hebben supporters wel zin om naar bijvoorbeeld het noorden van Nederland te trekken? "Daar hebben we niet echt naar gekeken, want op dit moment gaan in België ook niet veel supporters mee op verplaatsing. Het zal vooral aan de thuisclubs zijn om de zaal vol te krijgen."