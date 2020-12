Wat moet Club Brugge onthouden van zijn campagne in de Champions League?

Net niet: dat moet het gevoel zijn dat bij Club Brugge en zijn supporters leeft na het 2-2-gelijkspel van gisteren bij Lazio. Club flirtte met de 1/8e finales in de Champions League, maar moet toch vrede nemen met de 1/16e finales in de Europa League. Welke lessen - positief en negatief - moet Club Brugge meenemen uit deze groepsfase?

1) 8 op 18: evenaring van recordscore

Dat een Belgische ploeg tot de laatste speeldag kan meestrijden voor een plaats bij de laatste 16 in de Champions League is geen sinecure. Dat die kwalificatie tot de allerlaatste minuut ook in de lucht bleef hangen, is zonder meer knap.

Club sluit af met 8 op 18 - een evenaring van de eigen recordscore uit 2003-2004 - maar dat puntentotaal blijkt niet voldoende om door te stoten. Het beslissende zetje moet wellicht komen uit puntengewin tegen de absolute topclub in de poule. Club was kansloos tegen Borussia Dortmund, Lazio verraste de Duitse groepsfavoriet op de eerste speeldag. Die Italiaanse zege was uiteindelijk doorslaggevend in de eindafrekening.

Club Brugge in Champions League 2003-2004 Club Brugge-Celta Vigo 1-1 Ajax-Club Brugge 2-0 AC Milan-Club Brugge 0-1 Club Brugge-AC Milan 0-1 Celta Vigo-Club Brugge 1-1 Club Brugge-Ajax 2-1

2) 3e plaats en reekshoofd bij loting in de Europa League

Net als de voorbije twee seizoenen stopt het Europese parcours van Club Brugge niet na de groepsfase van de Champions League. Club wordt opgevist in de Europa League en trekt maandag als reekshoofd naar de loting aangezien het een van de beste derdes is na de poulefase. Die beschermde status kan - op papier - een minder sterke tegenstander opleveren in de 1/16e finales van de Europa League. Dat is een verschil met de voorbije jaren, waarbij Club als niet-reekshoofd gehecht werd aan RB Salzburg en Manchester United en door beide clubs gewipt werd. "Een haalbare kaart" is maandag zeker geen garantie, maar Club-manager Vincent Mannaert verklaarde vorig jaar bij de koppeling aan Manchester United dat Club "Europees graag eens heel ver wil doorstoten". Dat is vorig jaar niet gelukt, maar uitstel is geen afstel?

loting Europa League (maandag 14/12, 13u) pot 1 (reekshoofden) 12 groepswinnaars Europa League 4 beste derdes uit Champions League pot 2 (niet-reekshoofden) 12 nummers 2 uit groepsfase Europa League 4 overige derdes uit Champions League

3) Charles De Ketelaere, de chouchou van Club Brugge

Het Europese succesverhaal van Club Brugge begon met een overwinning in Sint-Petersburg. Charles De Ketelaere was tegen Zenit de gevierde man met het winnende doelpunt in de extra tijd. Ook gisteren was De Ketelaere de hoofdrolspeler van de toegevoegde tijd, maar deze keer smaakte zijn inbreng minder zoet. De Ketelaere sprong voortreffelijk om met de bal van de laatste kans, maar Dame Fortuna koos de kant van Lazio. Die paar centimeter maakt een wereld van verschil, maar De Ketelaere hoeft zichzelf niets te verwijten. Zijn aanpak bij die kans van alles of niets typeert zijn campagne: stijlrijk, cool, klassevol, zonder plankenkoorts. De Ketelaere, amper 19 jaar, komt in veel Europese boekjes terecht.

4) Individuele fouten nekken Club Brugge

Club Brugge werd in zijn totaliteit door Borussia Dortmund met de neus op de feiten gedrukt, maar dat het tegen Lazio uiteindelijk aan het kortste eind trekt, valt toch vooral toe te schrijven aan individuele defensieve uitschuivers. In de thuismatch tegen Lazio was Simon Deli niet scherp genoeg bij de 0-1 van Joaquin Correa, Clinton Mata, Odilon Kossounou en Eduard Sobol hadden gisteren allemaal boter op het hoofd. Mata en Kossounou stapten niet goed uit bij de 1-0, bij de penaltyfout voor de 2-1 van Immobile ging Mata veel te gretig de (onnodige) tackle in de zestien aan en Sobol maakte het zichzelf nog wat moeilijker door na 1 minuut al geel te pakken en zich daarna niet als een brave leerling te gedragen.

Mata maait Immobile onderuit: penalty voor Lazio.

5) De campagne van de gemiste kans

Heeft Club Brugge tegenover vorig seizoen nu een stap vooruit gezet? Het antwoord schommelt wellicht ergens tussen het ja- en neen-kamp. Vorig seizoen klokte Club Brugge af met 3 op 18 in een poule met kleppers Real Madrid, PSG en Galatasaray. Club charmeerde met een puntendeling op Bernabeu en speelde twee keer gelijk tegen Galatasaray. De 3e plaats was toen - alles bij mekaar - het hoogst haalbare. Die vlieger gaat niet echt op voor deze campagne. Dortmund was buiten categorie, een ontluisterend zwak Zenit werd twee keer (terecht) geklopt en Lazio was min of meer de evenknie. Ondanks de efficiëntie, het opgekrikte scorend vermogen en de leidersrol van Ruud Vormer en Hans Vanaken is het eindoordeel toch "net niet", ook al omdat Lazio in de thuismatch eind oktober sterk gehavend was door het coronavirus.

Dit was misschien wel het enige moment uit mijn carrière om de achtste finales van de Champions League te bereiken. Hans Vanaken (Club Brugge)