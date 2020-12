Waarom het WK esports niet door een profrenner gewonnen werd: "Het is zoals schaken"

1. Koersen op de rollen is een specialisatie

"Koersen op de rollen is al een zeer grote specialisatie", begint Renaat Schotte. "Het is anders dan tijdrijden, omdat aerodynamica hier geen rol speelt. Je moet gewoon kracht en vermogen ontwikkelen op de pedalen. Hoe je op je fiets zit en stuurt, speelt totaal geen rol."

"Je kunt bij wijze van spreken gewoon achterstevoren op je fiets gaan zitten als je daardoor meer kracht ontwikkelt dan een Victor Campenaerts, de meest aerodynamische renner in het peloton."

"Winnaar Osborne is dus een roeier, maar het is duidelijk dat fietsen een groot onderdeel uitmaakt van zijn training. En we weten ook al langer dan de Container Cup (waar roeier Tim Brys het geweldig goed deed op de fietsproef, red) dat roeiers ongelofelijke fietsers zijn. Osborne heeft ook wedstrijdervaring op de fiets. Hij is vorig jaar 6e geworden op het Duitse kampioenschap tijdrijden."

"Osborne zal waarschijnlijk tot kotsen toe gereden hebben. Als je roeiers soms in hun boten ziet zitten na de finish... Dat maakt ook nog een verschil ten opzichte van de profrenners. Die zien dit meer als een training en gaan minder tot het uiterste."