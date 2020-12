Stoffel Vandoorne: "Zit in fietsgroep met Richie Porte en Michael Matthews"

"Veel mensen kunnen zich niet inbeelden hoe fit je moet zijn om een raceauto te besturen", vertelt Mercedes-rijder Stoffel Vandoorne (28) in onze nieuwe podcast Thuismatch.

"Ik onderhoud mijn conditie met een trainer van het team en zit bijna dagelijks in de fitness. Een moeilijke evenwichtsoefening, omdat je als autocoureur ook niet te veel mag wegen."

En als Vandoorne thuis is, springt hij op zijn fiets. "We hebben hier in Monaco een WhatsApp-groep "Coffee Spin" met renners zoals Richie Porte of Michael Matthews, ex-renners zoals Thor Hushovd en ook autocoureurs of voormalige rijders zoals David Coulthard en Eddie Irvine. Dan spreken we af rond 9u aan een brug."

Vanuit Monaco gaat het meteen omhoog. De Col de la Madone (925 meter) is een klassieker. "Hier zijn erg mooie routes. De Madone is de klim waarop Lance Armstrong zich graag testte."