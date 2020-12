Stoffel Vandoorne: "Heb dit jaar eindelijk kunnen tonen dat ik nog races kan winnen"

Het virus heeft heel wat roet in het eten gegooid het voorbije sportjaar, maar Stoffel Vandoorne (28) kan tevreden terugblikken. Hij werd vicekampioen voor Mercedes in de Formule E-klasse en hij zag vanaf de eerste rij Lewis Hamilton records vestigen in de Formule 1. Dat vertelt Vandoorne in onze nieuwe podcast Thuismatch.

"Was bijna vergeten hoe een overwinning aanvoelde"

Stoffel Vandoorne geeft zichzelf een 8 op 10 voor 2020. Op 13 augustus loodste hij zijn elektrische Mercedes in Berlijn naar de zege in de slotrace van het Formule E-kampioenschap. Als klap op de vuurpijl schoot hij naar de 2e plaats in de eindstand. "Op die manier is het een geslaagd jaar geworden voor mij. Ik boekte mijn eerste zege in de Formule E, voor Mercedes dan nog. Zulke momenten beleef je niet elke dag", vertelt de 28-jarige autocoureur thuis in Monaco. "Berlijn vond ik een heel speciaal moment, ook omdat ik na mijn moeilijke jaren eindelijk weer in de positie zat om races te winnen." "Op dat moment heb ik ook wel eens teruggedacht aan mijn Formule 1-periode", geeft Vandoorne toe. "Ik was bijna vergeten hoe een overwinning voelde. Eindelijk kon ik tonen dat ik nog altijd over dezelfde kwaliteiten beschik om een race te winnen."

"Formule 1 en Formule E nog 20 of 30 jaar naast mekaar bestaan"

Stoffel Vandoorne zit in de Formule E achter het stuur van een Mercedes, het team dat de Formule 1 al jaren domineert. "In de Formule E zie ik dat niet meteen gebeuren", reageert hij. "Omdat de auto's veel meer op mekaar lijken. Het chassis ziet er bij elk team hetzelfde uit, enkel de elektrische aandrijving mogen de teams en de constructeurs zelf ontwikkelen." "Dat maakt dat de marges tussen de teams veel kleiner zijn dan in de Formule 1. Het draait om details. Met een hoger budget, 10 miljoen euro extra bijvoorbeeld, win je niet per se meer races." Ziet Vandoorne het Formule 1- en het Formule E-kampioenschap samensmelten? "Niet meteen, omdat ze nog erg apart zijn", antwoordt hij. "Voor mij kunnen ze nog een tijd naast mekaar bestaan: 20 of 30 jaar, denk ik."

"Enerzijds omdat de technologie in de Formule E nog niet 100 procent op punt staat. Ze evolueert wel ontzettend snel. Formule E heeft de rol overgenomen van de Formule 1 als innovatief platform voor autoconstructeurs. Want zoals je weet, ziet de toekomst van de auto er elektrisch uit." "Langs de andere kant zal de Formule 1 nog een tijd op zich blijven bestaan. Alleen al omdat ze de snelste auto's hebben rondrijden."

De weetjesronde met Stoffel Vandoorne (1)

Hoe vaak zie je Max Verstappen ? Stoffel Vandoorne: "We zien elkaar regelmatig. Hij woont op 100 meter van mij in Monaco. En tijdens de raceweekends lopen we mekaar ook tegen het lijf."

? Stoffel Vandoorne: "We zien elkaar regelmatig. Hij woont op 100 meter van mij in Monaco. En tijdens de raceweekends lopen we mekaar ook tegen het lijf." Welke sporten beoefent Stoffel Vandoorne nog? "Als ik tijd heb, kruip ik op mijn fiets. Als jongere heb ik alles uitgeprobeerd: tennis, judo, karate, maar karting lag me uiteindelijk het best."

maar karting lag me uiteindelijk het best." Hoe goed is je relatie met Mercedes-baas Toto Wolff? "Erg goed. Hij heeft altijd in me geloofd. Als McLaren me geen kans in de Formule 1 had gegeven, had Toto dat gedaan."

"Wat als ik in een competitievere F1-auto had gezeten?"

In de Formule 1 heeft Stoffel Vandoorne nooit zijn racetalent ten volle kunnen tonen. Droomt hij van revanche in de koningsklasse van de autosport? "Niet meteen. Dat zou me te veel energie kosten", antwoordt hij in de podcast Thuismatch. "Ik krijg nu een hele mooie kans van Mercedes in de Formule E en die wil ik met beide handen grijpen." "Natuurlijk zal ik altijd met het gevoel blijven zitten: "Wat als ik in een competitievere Formule 1-auto had gezeten?" Dan had ik andere dingen kunnen tonen." "Ik besef dat ik iets unieks meegemaakt heb, zeker als jonge rijder zonder een zak geld. McLaren is een topteam, maar jammer genoeg niet toen ik er racete."

Stoffel Vandoorne over zijn McLaren: "Met een slechte auto hol je voortdurend achter de feiten aan."

De Britse renstal kampte in de seizoenen 2017 en 2018 met heel wat malaises. "Het team moest een crisis bezweren", getuigt Vandoorne. "De switch van de Honda- naar de Renaultmotor kostte handenvol geld en leverde niet meteen op. En het management stond niet op punt."

"Als je zulke zaken niet onder controle hebt, verdwijn je hopeloos. Met een slechte auto hol je voortdurend achter de feiten aan", heeft Vandoorne ondervonden.

"Lewis Hamilton gaat nog records breken"

Stoffel Vandoorne is niet volledig verdwenen uit de Formule 1-wereld. Voor Mercedes test hij de auto's van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Tijdens de grand prixs volgt hij de race ter plaatse. Vorige maand was Vandoorne erbij toen Hamilton zich in Turkije verzekerde van een 7e wereldtitel. "Een hele unieke ervaring", herinnert hij zich. "Veel mensen beseffen nog niet hoe sterk Lewis blijft presteren. Bijna elk record staat op zijn naam. En er komt nog veel meer aan, denk ik." Een zwaar feest heeft Mercedes niet gebouwd in deze coronaperiode. "Neen, dat is nu geen optie. We hebben champagne gedronken en foto's genomen, maar 5 minuten later was het alweer tijd voor de nabespreking van de race. Business as usual was het." Hoe goed is de relatie tussen Vandoorne en een wereldster als Hamilton? "Ik zie hem elk raceweekend, maar een hechte band hebben we niet", vertelt de Belgische testrijder. "Onze relatie blijft puur professioneel. Het is moeilijk om een moment te vinden met Lewis. Als hij me nodig heeft, ben ik er. Anders laat ik hem met rust."

De weetjesronde met Stoffel Vandoorne (2)

Hoeveel belang hecht je aan je overwinning in het virtuele racekampioenschap tijdens de lockdown? Stoffel Vandoorne: "Ik denk niet dat veel mensen zich dat zullen herinneren. Het was fijn om toch te kunnen racen, al snak je snel weer naar het echte werk."

tijdens de lockdown? Stoffel Vandoorne: "Ik denk niet dat veel mensen zich dat zullen herinneren. Het was fijn om toch te kunnen racen, al snak je snel weer naar het echte werk." Heb je nog een relatie ? "Neen, Anna (de Feran, red.) en ik zijn uit mekaar, maar we zien mekaar nog als goede vrienden."

? "Neen, Anna (de Feran, red.) en ik zijn uit mekaar, maar we zien mekaar nog als goede vrienden." Verwijt je je voormalige ploegmaat Fernando Alonso iets? "Totaal niet. Fernando zat in een goeie positie in het team. Voor mij vormde hij niet het probleem bij McLaren, eerder de cultuur toen. Bij Mercedes is die helemaal anders, daar kan en mag je wel fouten maken."

Beluister de podcast met Stoffel Vandoorne

