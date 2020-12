Roemeense minister van Sport veroordeelt "ten stelligste" vierde ref na incident PSG-Basaksehir

De Roemeense vierde official Sebastian Coltescu zou een racistische opmerking hebben gemaakt over Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir. Na overleg stapten beide ploegen uiteindelijk van het veld.

De Roemeense minister van Sport Ionut Stroe veroordeelt nu "ten stelligste alle uitlatingen die als racistisch, xenofoob of discriminerend kunnen geïnterpreteerd worden".

"Ik bied mijn excuses aan in naam van de Roemeense sport voor dit ongelukkig incident, waarin we ons niet kunnen vinden", zei Stroe nog. De Roemeense voetbalbond (FRF) distantieert zich in een persbericht "van elke actie of uitspraak met racistische of xenofobe connotatie".

De FRF wacht nog het rapport van de UEFA af over het incident "om zo exact te weten wat er gebeurd is en om dienovereenkomstig actie te ondernemen".