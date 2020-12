Mathieu van der Poel: "Ik zal lastig zijn als ik dit weekend niet vooraan meedoe"

"Nog maar 3 of 4 keer op mijn crossfiets gezeten"

Alle ogen zullen zaterdag in de Scheldecross in Antwerpen gericht zijn op Mathieu van der Poel. Hij staat voor het eerst dit seizoen aan de start van een veldrit. En het wordt meteen een dubbel crossweekend voor de 3-voudige wereldkampioen, want zondag rijdt hij ook in Gavere. "Ik heb al mijn doelen al bereikt in de cross, maar dat wil niet zeggen dat ik niet enthousiast ben om eraan te beginnen", vertelt Van der Poel vanop stage in Spanje. "Mijn doelen liggen nu meer op de weg en in het mountainbiken, maar ik ga daardoor niet minder scherp of gemotiveerd zijn." Van der Poel heeft wat langer rust genomen vooraleer hij weer op zijn crossfiets kroop. "En als het aan mij lag, was het misschien nog wat langer geweest. Het is op het randje om echt met een goed gevoel af te reizen."

Wat mogen we dan verwachten van de rentree van de wereldkampioen? "Ik ben beter voorbereid dan bij mijn comeback vorig jaar (toen won hij meteen in Ruddervoorde, red.). Ik heb nog maar 3 of 4 keer op de crossfiets gezeten, maar wel al veel meer intervaltraining gedaan."

"Je mag nog geen mirakels verwachten, maar de conditie is goed en het wordt sowieso geen afgang. Ik hoop zeker meteen mee te doen vooraan. Als dat niet lukt, zal ik lastig en teleurgesteld zijn."

"Antwerpen is een parcours dat me ligt, maar het is wel heel intensief. Gavere is zwaarder en dan is het meer tempo rijden. Misschien gaat dat wel beter. Je ziet bij Van Aert ook dat hij het tempo meteen aankan. Dat is misschien de wegrenner die steeds meer in ons schuilt."

"Vond dat Wout het heel deftig deed bij zijn rentree"

De naam is gevallen: Wout van Aert. In zijn eerste 3 crossen stond hij 2 keer op het podium en werd hij een keer 4e. Wat vond Van der Poel van het wederoptreden van zijn eeuwige rivaal? "Ik begrijp dat de winnaar in Wout een beetje teleurgesteld was, maar ik vond dat hij het heel deftig deed. Veldrijden is heel specifiek en dus snap ik dat hij niet meteen won. Hij heeft ook een zwaar wegseizoen gereden." "De mensen verwachten altijd heel veel van ons, maar het is moeilijk om tegen gerodeerde jongens uit te komen. Het kan realistisch zijn dat we meteen winnen, maar dat hangt ook van veel factoren af. Het niveau is heel hoog."

Iedereen kijkt natuurlijk ook alweer uit naar het duel Van Aert-Van der Poel. In Namen (20 december) is het voor het eerst zover.

"Ik ben nog niet echt bezig geweest met een eventueel duel met Wout. De crossen die ik nu heb gezien, vond ik heel spannend. Al mis ik het publiek wel echt."

"Kijk, mijn hoofddoel dit seizoen is het wereldkampioenschap. Ik zal altijd starten met de ambitie het beste van mezelf te geven, maar ik heb geen klassement te verdedigen in de andere crossen. Enkel de kampioenschappen tellen."

