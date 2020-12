Luca Brecel is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Scottish Open

Luca Brecel kon tegen Liang Wenbo, de nummer 29 op de ranking, slechts één frame winnen, met een break van 53. Hij baarde wel opzien door in het 4e frame vol op het pak te openen, in plaats van het traditionele safetyspel.

Brecel had op de Scottish Open, dat zoals alle toptoernooien dit jaar in Milton Keynes wordt gespeeld, een goeie prestatie nodig om in de top 32 te springen en zo volgende week te mogen deelnemen aan de World Grand Prix. Brecel staat nu 36e.