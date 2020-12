KV Mechelen-goudhaantje Aster Vranckx (18) voetbalt volgend seizoen voor Wolfsburg

Aster Vranckx brak vorig seizoen helemaal door bij de A-ploeg van KV Mechelen. De sierlijke middenvelder had vooral in de weken net voor de coronabreak een basisplaats te pakken bij KVM, dat het geamputeerde seizoen afsloot op de 6e plaats.

Vranckx belandde in heel wat scoutingsboekjes en er werd afgelopen zomer stevig aan zijn mouw getrokken. KV Mechelen hield het been stijf, maar de toekomst van de jeugdinternational ligt na volgend seizoen niet meer in het AFAS-stadion.

De 18-jarige Vranckx doet het seizoen nog uit bij KV Mechelen, maar gaat vanaf 2021-2022 aan de slag bij Wolfsburg. De Duitse subtopper bekleedt na 10 speeldagen de 5e plaats in de Bundesliga. Het volgt op 5 punten van leider Bayern München.

Bij Wolfsburg zal Vranckx doelman en Rode Duivel Koen Casteels tegen het lijf lopen. De Belgische inbreng wordt er dus weer wat groter nadat de voorbije jaren ook onder meer Kevin De Bruyne, Landry Dimata, Divock Origi en wijlen Junior Malanda er de revue passeerden.