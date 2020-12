Kompany over CL-incident: "We spreken niet genoeg over essentie van discriminatie"

"Ik ben altijd veeleer geconcentreerd geweest op het grotere debat. Zoals wel vaker zal dit geval wel opgemerkt worden en zal er over gesproken worden, maar volgens mij wordt er nooit voldoende gesproken over de echte essentie van discriminatie, zijnde het institutionele gebrek aan opportuniteiten."

"Ik steun volledig wat Demba Ba en de ploegen van PSG en Basaksehir gisteren hebben ondernomen tijdens de wedstrijd", opent Kompany zijn betoog. "Maar ik denk dat het aan de scheidsrechter zelf is om uitleg te geven en het te nuanceren, dat is niet aan mij. "

De Champions League-wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd gisterenavond halverwege de eerste helft gestaakt in totale verwarring . De 4e scheidsrechter werd door de spelers van Basaksehir beticht van racisme, omdat hij iemand bij de Turkse ploeg "zwarte" had genoemd.

"De agenda wordt op een niet-genuanceerde manier bepaald"

"Ik probeer het vaak op deze manier te vertellen: klim eens de ladder op in je eigen bedrijf en kijk rondom je. Dan zal je zelf wel doorhebben hoe de agenda constant op een niet-genuanceerde manier bepaald wordt", stelt Kompany.



"Ik zit vandaag in de positie van manager, wat geen agenda-bepalende functie is. Maar door het feit dat ik vanuit een andere achtergrond kom kan ik op een andere manier naar talent kijken. Ik kan andere mensen, die niet meteen in een traditioneel hok passen, misschien wél kansen geven."



"Op vlak van opportuniteiten is het vandaag gewoon heel moeilijk om aan het leven te beginnen als jongen van andere origine of andere religie. Je kan er moeilijk een normaal gesprek over hebben, zonder om ter hardst te roepen, omdat het platform waartegen je spreekt vaak niet op dezelfde genuanceerde manier ernaar kan kijken", besluit hij.