Hamilton na coronabesmetting: "Het was zwaar, maar ik wil racen in laatste GP"

Het coronavirus is een kwaaie klant, dat heeft ook 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan den lijve kunnen ondervinden. De Brit moest vorig weekend afzeggen voor de Grote Prijs in Bahrein en werd er door zijn team Mercedes vervangen door zijn jonge landgenoot George Russell.

Ondertussen voelt Hamilton zich alweer beter én heeft hij al opnieuw een trainingssessie kunnen afwerken, zo vertelt hij in een video op Instagram. "Het is één van de zwaarste weken van de afgelopen tijd geweest voor mij."

"Ik heb me meteen gefocust op een spoedig herstel. Ik wou zo snel mogelijk weer fit zijn, om erbij te kunnen zijn tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Toen ik vandaag opstond voelde ik me erg goed. Ik heb dan ook opnieuw een work-out kunnen afwerken."

"Ik voel me opnieuw oké en wilde even een bericht van positiviteit uitzenden. Ik wil iedereen hard bedanken voor de steunberichten. Ik hoop dat ik snel terug in mijn racewagen kan kruipen", besloot hij.