Corona smeert MLS monsterverlies van 1 miljard dollar aan in 2020

"De clubs moeten zo rigoureus mogelijk omgaan met hun financiën", vertelt MLS-commissaris Don Garber. "We zullen ons moeten aanpassen, dat is de realiteit wanneer je een profsportcompetitie leidt tijdens een pandemie."

"Ik hoop dat 2021 beter zal zijn dan 2020, want ik weet niet of we twee opeenvolgende jaren met zo'n economische impact aankunnen", aldus Garber.

De MLS ontsloeg 20 procent van zijn werknemers, ook bij de clubs vielen ettelijke ontslagen en de spelers aanvaardden een salarisreductie van vijf procent.

Nu de langverwachte coronavaccins op komst zijn, is er volgens de MLS-commissaris nog geen garantie dat de supporters in 2021 opnieuw toegelaten zullen worden in de stadions.