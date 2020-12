"Hoe sneller Pogba's manager beseft dat voetbal een teamsport is, hoe beter"

In een interview met het Italiaanse blad Tuttusport stuurde Mino Raiola eerder deze week aan op een vertrek van Paul Pogba bij Manchester United. "Het is daar voorbij voor hem. Hij moet van team veranderen", zei de Nederlandse manager onomwonden.



United-coach Ole Gunnar Solskjaer hekelt de woorden van Raiola. "Hoe sneller de manager van Paul Pogba beseft dat voetbal een teamsport is en we samenwerken, hoe beter", reageerde Solskjaer gisteravond na de match tegen Leipzig.

"Paul werkt hard op training en focust op zijn prestaties en op het team. Wat er in de achtergrond gebeurt, daar ga ik niet op in. Ik ga ook niets meer zeggen over de manager van Pogba."

Volgens Manchester United-legende Paul Scholes gaat Pogba zelf ook niet helemaal vrijuit. "Pogba is het probleem. Hij betaalt Raiola om hem te vertegenwoordigen, maar hij wordt slecht vertegenwoordigd, want Paul is een goeie jongen", zegt Scholes bij BT Sport.

"Hij heeft twee opties: tegen Raiola zeggen dat hij zijn mond moet houden of hem ontslaan. Als ik Harry Maguire was, zou ik dat wel eventjes aan Paul vertellen."