Zo ziet kalender WK-voorronde eruit voor Rode Duivels: Wales is eerste opdracht

Wales is op 24 maart de eerste horde voor de Rode Duivels op weg naar het WK. Daarna volgen nog een bezoekje naar Tsjechië (27 maart) en de thuismatch tegen Wit-Rusland (30 maart).

Na het EK voetbal in juni en juli worden de WK-voorrondes hervat in september. België speelt dan in Estland (2 september), thuis tegen Tsjechië (5 september) en in Wit-Rusland (8 september).

In oktober staat de Final Four van de Nations League op het programma, een maand later sluiten de Rode Duivels de WK-kwalificaties af met een thuismatch tegen Estland (13 november) en een bezoekje aan Wales (16 november).

De tien groepswinnaars zijn automatisch geplaatst voor het WK in Qatar in 2022. De tien tweedes strijden in de barrages om de laatste WK-tickets.