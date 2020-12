Ze staat er al: vannacht werd brug voor WK veldrijden in Oostende geplaatst

In Oostende waren ze niet aan hun proefstuk toe, want de brug was in 2017 ook al de eyecatcher van het Belgisch kampioenschap veldrijden. Omdat het momenteel een rustige periode is, werd de brug vannacht - ruim 1,5 maand voor het WK - al geplaatst. Ook op de renbaan is een deel van het parcours al afgezet met hekken.

"Eigenlijk hebben we nooit getwijfeld. Op 11 november hebben we de knoop doorgehakt en beslist om het WK te laten doorgaan. We doen het uit passie voor de koers", aldus Debeaussaert, die met zijn team eerder al het WK veldrijden in 2007 en het BK op de weg in 2011 organiseerde.

"In Oostende zouden we het 20-jarige bestaan van onze VZW vieren. We hadden gerekend op een spetterend weekend met 40.000 toeschouwers. Die zullen er nu niet zijn, maar publiek of niet: we organiseren het WK zoals het moet. Alles moet tiptop in orde zijn."

Afspraak dus op zaterdag 30 en zondag 31 januari. Bij Sporza zit u op de eerste rij voor het WK veldrijden. U krijgt elke wedstrijd bij ons te zien.