Youri Mulder: "In Noorwegen breken laatste jaren veel goeie jongeren door"

Youri Mulder was in het verleden getrouwd met een Noorse, zijn twee kinderen wonen er nog steeds. De ex-voetballer is dus goed geplaatst om de tegenstander van Oranje in de WK-kwalificaties in te schatten.

"Het is een land dat opkomt", weet Mulder. "Met ook Turkije in die groep heeft Nederland toch wel twee stevige tegenstanders geloot, want Oranje heeft het al vaker moeilijk gehad tegen de Turken. Noorwegen is stug en compact en heeft met Erling Haaland voorin een enorme kogel. Nederland zal toch wel wat angstig zijn voor de Noren."

Is er een goeie Noorse generatie op komst? "Er komen de laatste jaren inderdaad heel veel goeie spelers door in Noorwegen. Je had al Haaland en Ødegaard en nu heb je ook Hauge die doorgebroken is en bij Milan speelt."