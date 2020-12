Waarom wint Van Aert niet meteen in het veld? "Grote ronden nadelig voor crossers"

Wout van Aert maakte een behoorlijk goeie indruk in de 3 crossen die hij dit seizoen al reed. Toch zat winnen er nog niet in.



“Je zag afgelopen weekend in Boom dat Eli Iserbyt overschot had in de eerste helft van de wedstrijd”, zegt Klaas Vantornout. “De uitstapjes naar de cross met een vanzelfsprekende overwinning er bovenop zijn voorbij”, vult Niels Albert aan. “Het niveau is hoog.”



Van Aert heeft dat vooral gemerkt in de zware veldrit in Boom. Daar vond hij een parcours op zijn maat, maar hij was ontgoocheld met zijn 4e plaats. Voor Albert is het logisch dat hij nog niet top is. “Vergeet niet dat Wout bijzonder veel gekoerst heeft van begin augustus tot bijna eind oktober. 3 maanden was hij top. En de rust was heel kort."



Vantornout vreest dat de Tour nefast is voor een crosser. “Grote ronden zijn heel nadelig. Je motor wordt heel anders ingedeeld. In een veldrit ga je een uurtje constant in het rood, terwijl je hart in de Tour heel anders te werk gaat.”

Albert vergelijkt het met Zdenek Stybar: “Hoe meer Stybar op de weg is gaan rijden, hoe minder het werd in het veld. 6 à 7 crossen is gewoon te weinig om je opnieuw aan te passen. Bij Wout is het nog lang niet zo, maar het kan wel die richting uitgaan na een aantal jaren.”