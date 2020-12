Vlaamse sportsector luidt alarmbel: hoger lidgeld dreigt voor 1,4 miljoen Vlamingen

"Elke dag krijg ik dezelfde vraag, waarop ik het antwoord schuldig moet blijven: “Wanneer komt er een oplossing voor het verenigingswerk?” Vóór het jaareinde hebben we een daadkrachtig antwoord nodig. U wilt toch net als ons de gezinnen en sporters vanaf 2021 niet opzadelen met een berg extra lidgeld per jaar? Of een ongeziene leegloop van gediplomeerde coaches en scheidsrechters op uw conto schrijven?"

"Onze telefoons staan de laatste weken roodgloeiend. Bijna 8 maanden nadat het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigde, is er nog geen duidelijkheid voor de 49 Vlaamse sportfederaties, in totaal goed voor 18.000 sportclubs, die ik vertegenwoordig."

"Laten we hopen dat de 1,4 miljoen sportende Vlamingen daarvoor de rekening niet gepresenteerd krijgen. Beste minister Vandenbroucke, beste Frank, in naam van de Vlaamse sportsector pleit ik ervoor om medewerkers van sportclubs voor eens en voor altijd in het voordelige statuut van het verenigingswerk onder te brengen. Anders dient de overheid onze sporten een ongeziene uppercut toe." Zo opende Koen Umans zijn brief.

"Lidgeld vanaf 2021 x2 of zwaar tekort aan trainers/coaches"

"Als ik mij niet vergis was zwartwerk vermijden net de drijfveer achter de regelgeving rond onbelast bijverdienen in de sportsector, een bezorgdheid die wij delen."

"En dan zwijg ik nog over de ergste nachtmerrie van de Wetstraat: een terugkeer naar een verdoken circuit van zwartwerk. Want dat zal de realiteit worden, bij gebrek aan degelijke, wettelijke oplossingen."

"Of zijn we bereid om gezinnen voor hun sportende kroost honderden euro’s extra lidgeld te laten betalen voor een seizoen gezond sporten?"

"Tenzij clubs, die na het coronajaar al op hun tandvlees zitten, de rekening doorschuiven naar hun leden. Zonder nieuw statuut is het kiezen tussen de pest en de cholera: willen we het risico lopen onze kinderen naar een sportclub te sturen waar er een tekort aan trainers en coaches is om een kwalitatieve opleiding te garanderen?"

"Dat betekent dat verenigingen al snel 30% extra aan sociale en fiscale bijdragen zullen moeten betalen op de uitkeringen aan Jan de arbiter, Conny het judo-jurylid, of Mo de zwemcoach. Dat is een ongeziene uppercut voor het merendeel van onze clubs."

"Sportsector dupe, maar niet kern van het probleem"

Umans schreef zijn brief met de handtekening van de 36 grootste sportfederaties. Hij beklemtoont de specificiteit van zijn sector. "De sportsector is een geval apart en past niet zomaar in een generiek keurslijf. We verdienen een eigen statuut met eigen regels."

"Beste Frank, laat de sportsector alstublieft niet de dupe worden van de beslissing van het Grondwettelijk Hof."

"Ik begrijp dat de regelgeving rond onbelast bijverdienen in zijn breed toepassingsgebied kan leiden tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Maar het Grondwettelijk Hof spreekt over de verschillende soorten bij-jobs of klusjes die werk afnemen van mensen op de ‘reguliere arbeidsmarkt’."

"De sport maakt daar geen deel van uit. De meeste van onze helpende handen zijn geen werknemers: ze combineren hun engagement met een voltijdse job. Ze volgen na hun werkuren opleidingen en cursussen om bij te blijven met de nieuwste trends en regels."

"Ze bereiden zich ‘s avonds aan de keukentafel nog voor op de volgende training of wedstrijd. En ik denk niet dat arbiter Jan topscheidsrechter Wim Smet werkloos zal maken. Of dat zwemcoach Mo een bedreiging is voor de job van Ronald Gaastra."

"We begrijpen, beste Frank, dat u de afgelopen maanden andere katten te geselen had. Maar voor dit dossier zitten we al enige tijd in de extra time. De verschillende sportfederaties en hun clubs hebben nu echt pasklare oplossingen nodig."

"Zekerheid om na een ongekend moeilijk 2020 van 2021 een grand cru sportjaar te maken. U kunt ervoor zorgen dat de werking van onze sportclubs een robuuste fundering krijgt via een statuut voor gediplomeerde trainers en scheidsrechters. Ik reik u graag de hand om daar de komende weken

snel, maar terdege werk van te maken."

"Een duidelijk, billijk systeem dat de volgende decennia financieel en administratief haalbaar is voor onze clubs. Dat is het mooiste cadeau dat we onder onze kerstboom kunnen wensen."