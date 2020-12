Valentine Dumont combineert zwemmen met geneeskunde: "Dan voel ik me het nuttigst"

Zwemster Valentine Dumont (20) verkeert in uitstekende doen. Op de internationale meeting in Rotterdam won ze zowel de 200m als de 400m vrije slag (groot bad, 50m). De afgelopen weken verbeterde ze ook een paar keer haar Belgisch record op die nummers in klein bad (25m). Sportweekend zocht Dumont op voor een gesprek.

Valentine Dumont: "Ik speelde als kind altijd dokter"

De wekker van Valentine Dumont gaat elke ochtend om 5.30u voor haar eerste training. Het begin van een drukke dag, want de beloftevolle zwemster combineert 30u trainen per week met de studie geneeskunde. "Ik heb dit altijd willen doen, ik speelde als kind al dokter", verklaart de 20-jarige zwemster. "Tijdens de middelbare school heb ik me wel even afgevraagd of ik dit wilde omdat mijn ouders ook dokter zijn." "Toen ben ik naar andere beroepen gaan kijken, maar dit is echt wat ik wil doen. Ik voel me het nuttigst als ik mensen kan helpen."

Valentine wordt blij als je haar op training een kilometer extra laat doen. Coach Ronald Claes

En die zware studie ontneemt Valentine Dumont in elk geval ook geenzins de zin om te trainen.

"Ze is iemand die op training aankomt en er altijd zin in heeft", zegt haar coach Ronald Claes. "Als je haar een extra kilometer laat zwemmen, dan wordt ze daar alleen maar blijer van."

Valentine Dumont studeert geneeskunde.

Ronald Claes: "Haar trainingen zijn de laatste tijd scherper"

Het harde labeur loont ook, getuige haar Belgische records en overwinningen in Rotterdam. Dumont is pas 20 jaar en maakt gestaag progressie, mede dankzij de wetenschappelijke begeleiding aan de universiteit van Luik. Nu zwemt ze met één beweging bijvoorbeeld 40 centimeter verder dan 3 jaar geleden. "Op 17-jarige leeftijd is je lichaam natuurlijk nog wat anders. Het heeft tijd gekost om kracht bij te winnen," licht haar coach toe.

Ook op mentaal vlak heeft Dumont stappen gezet, vooral dankzij de International Swimming League (ISL) in Boedapest. Daar was ze teamgenote van wereldtopper Frederica Pellegrini.

Dumont: "Die internationale toppers zien en met hen wedstrijden kunnen zwemmen, dat helpt op mentaal vlak. Ook mijn zelfvertrouwen is gegroeid." "Sinds de ISL zie ik aan haar trainingen iets van pikantigheid die erbij is gekomen", duidt coach Claes. "Het is allemaal iets scherper. Ze is nog meer gebrand op snel zwemmen en goeie keerpunten nemen."

Mijn zelfvertrouwen is gegroeid, zwemmen met toppers helpt op mentaal vlak. Valentine Dumont

Valentine Dumont: "De Spelen zijn echt een doel geworden"

Door de coronacrisis heeft Valentine Dumont één jaar extra gekregen om een olympische selectie af te dwingen. Daar wil ze ook vol voor gaan. "Toen ik klein was, was het meer een droom. Ik zag de Olympische Spelen op tv en dacht dat dat tof moest zijn. Maar na verloop van tijd is het meer en meer een doel geworden en nu wil ik echt gaan."

Ronald Claes: "Ik denk dat ze meer ambitie heeft dan gewoon naar de Spelen gaan. Het is altijd leuker als je daarheen gaat om jezelf te bewijzen en verbeteren. Dat blijft de doelstelling."

Bekijk de reportage in Sportweekend