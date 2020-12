Voor Club Brugge staat er vanavond Europese glorie en veel geld op het spel in de Champions League. De club spaart kosten noch moeite om iedereen op het scherpst van de snee te krijgen. Omdat de tegenstander Lazio uit Rome is, trok aanvoerder Ruud Vormer de outfit van een gladiator aan, klaar voor een heroïsche strijd. "Nullus Sudor, Nulla Gloria", de Latijnse vertaling van "No Sweat, No Glory".