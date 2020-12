Qatar draait warm voor WK in eigen land in poule van Portugal

Groep A in de Europese WK-voorronde telt slechts 5 landen en geen enkele daarvan heeft extra verplichtingen in de Nations League. Er was dus nog een plaatsje over om een 6e land aan toe te voegen. De UEFA bereikte een akkoord met Qatar om de groep te vervolledigen.

De matchen van Qatar zullen uiteraard geen invloed hebben op de stand in groep A, maar de gastheer voor het WK van 2022 krijgt zo wel 10 matchen om warm te draaien.

Qatar neemt het niet alleen 2 keer op tegen Portugal, maar zal ook Servië, Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan 2 keer partij te geven. De Qatarazen zullen trouwens matchen genoeg hebben, want ze doen ook aan de Copa America (het kampioenschap van Zuid-Amerika) en de Gold Cup (het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika).