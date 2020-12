Peter Maes: "Ik weet hoe ik een ploeg als STVV uit een moeras moet trekken"

Na zijn (gedwongen) afscheid bij Lommel vorig seizoen was Peter Maes een tijdje werkloos. Nu mag hij proberen STVV weer op de rails te krijgen.

"Ik ben weer even weggeweest in het voetbal en ik ben heel blij dat ik terug ben. Als Limburger is het fijn om in Limburg te kunnen werken", vertelt Maes.

"Ik merkte dat de club mij hier echt wilde. Ik ben enorm gemotiveerd om STVV de resultaten te geven die ze nodig hebben en te strijden voor het behoud. We willen hier terug een enthousiaste sfeer creëren, maar in de eerste plaats moeten we zo snel mogelijk resultaten neerzetten."

"Ik heb veel tijd gehad en veel voetbal gekeken. Vanaf het moment dat ik hoorde dat er interesse was, heb ik al met een trainersblik naar de ploeg gekeken. Ik heb al een bepaald idee, maar ik laat me bijstaan door de mensen die al aanwezig zijn en de spelers nog beter kennen."