Meteen dubbel weekend voor Van der Poel: hij rijdt zondag ook in Gavere

Zaterdag maakt Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld in de Scheldecross in Antwerpen. Net als Wout van Aert bij zijn comeback maakt de wereldkampioen er meteen een dubbel weekend van, want nu voegt hij ook Gavere toe aan zijn programma.

Gavere is een vaste afspraak op de kalender van de Superprestige en Van der Poel wist er al 2 keer te winnen, in 2016 en 2018.

Ook de volgende manche in de Superprestige, 2 weken later in Heusden-Zolder, pikt Van der Poel mee. De GP Eric De Vlaeminck was de voorbije jaren steevast onderdeel van de Wereldbeker, maar behoort nu tot de Superprestige. Met 4 zeges, waaronder de laatste 3 edities, is Van der Poel recordhouder in Heusden-Zolder.