Manager Raiola: "Pogba is ongelukkig bij Man.United, beste oplossing is vertrek in winter"

Het contract van Pogba, die in 2016 overkwam van Juventus, liep aanvankelijk in 2021 af, maar enkele maanden geleden lichtte United een optie, waardoor de deal van 260.000 pond (286.000 euro) per week tot 2022 loopt.

Toch is de wereldkampioen niet blij, stelt zijn makelaar Mino Raiola. "Ik kan zeggen dat het voorbij is voor Paul Pogba bij Manchester United. Paul is ongelukkig bij United, hij is niet langer in staat om zich uit te drukken zoals hij wil en zoals van hem verwacht wordt."

"Het is best om dit duidelijk uit te spreken, vooruit te kijken en geen tijd te verliezen met een schuldige te zoeken", zegt Raiola in een interview met de Italiaanse sportkrant Tuttosport.

"Hij moet van team veranderen, hij moet van lucht veranderen. Ik denk dat de beste oplossing voor beide partijen is dat hij verkocht wordt in de volgende transferperiode. Anders riskeert United, met wie de relaties uitstekend zijn, hem kwijt te spelen zonder transfersom, want Paul is niet van plan om te verlengen."

Pogba heeft in al zijn jaren bij United nooit helemaal alle beloften van bij zijn komst kunnen waarmaken. In het begin speelde hij veel, vorig seizoen was de centrale middenvelder lang geblesseerd, dit seizoen is hij ook geen vaste basisspeler. Hij speelde mee in 8 competitieduels (5x basis), 4 Champions League-matchen (1x basis) en viel in in de enige League Cup-match.