Lichte dubbeltwee blijft toch op programma in Parijs, maar Tim Brys haakt af

Normaal gezien worden er op een roeibaan geen bochten genomen, maar het IOC deed dat toch bij het uitstippelen van het programma voor de Spelen van Parijs in 2024. De lichte dubbeltwee zat op de wip, maar wordt toch gespaard.

"Ik ben uiteraard verrast door deze plotse bocht", zegt Frans Claes, de coach van Tim Brys en Niels Van Zandweghe. "Maar voor de groep lichtgewichtroeiers in België is dit een duw in de rug. Ik denk dat het een positief gevolg is van de coronacrisis."

België telt momenteel 4 lichtgewichten van internationaal niveau: Niels Van Zandweghe en Tim Brys en de opkomende talenten Tibo Vyvey en Marlon Colpaert. "Niels zou door deze beslissing positief kunnen reageren om toch door te trekken tot Parijs."

Voor Brys verandert deze beslissing niets. Hij stopt ermee na Tokio. "Dat moet de apotheose worden van mijn samenwerking met Niels. Daarna denk ik dat we verschillende richtingen zullen ingaan. Maar Niels zal heel gelukkig zijn met dit nieuws."