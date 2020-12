Jean-Marc Bosman, 25 jaar later: "Tegenslag voor mezelf, geluk voor de anderen"

"Voor mij persoonlijk is het 25 jaar van tegenslag geweest, voor de voetballers is het 25 jaar van geluk geworden", zet Jean-Marc Bosman meteen de toon in een gesprek met onze journalist over het grensverleggende arrest van 25 jaar geleden (15 december 1995).

Bosman zat destijds in een patstelling bij Club Luik. "Mijn voorzitter wilde mijn contract niet vernieuwen en stelde me een verlaagd salaris voor zonder premies."

"In 1993 kreeg ik bij de rechtbank van Luik al gelijk, waardoor alle Belgische spelers aan het einde van hun contract gratis konden vertrekken."

"In 1995 heb ik mijn zaak ook bij het Europees Hof van Justitie gewonnen. Maar daarna heb ik een prijs betaald."

Bosman was gebrandmerkt en geraakte niet of nauwelijks nog aan de bak. Na zijsprongetjes in de Franse tweede klasse en in Afrika zat zijn carrière er veel sneller dan verwacht op.