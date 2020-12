Ilaimaharitra krijgt geen genade in beroep en zit 4 matchen op strafbankje

De naam van Ilaimaharitra verscheen gisteren verrassend op het wedstrijdblad voor de match tegen Kortrijk. Charleroi was op de valreep nog in beroep gegaan tegen de schorsing van de middenvelder.

Het scoreloze gelijkspel was zo meteen het laatste wapenfeit van Ilaimaharitra in 2020, want in beroep werd hij toch veroordeeld tot 4 speeldagen schorsing voor zijn rode kaart tegen Waasland-Beveren. Hij had zijn studs op de kuit van matchwinnaar Koita geplant.

Ilaimaharitra mist de confrontaties met STVV, Cercle Brugge, Anderlecht en Antwerp. Hij moet ook een boete van 4.000 euro betalen.