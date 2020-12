Gezien in Sportweekend 60: achterwaartse wandelaars

Carl Huybrechts (69) heeft jarenlang voor Sportweekend gewerkt: als presentator en als reportagemaker.

"Begin 1982 zaten we met voetballoze zondagen omdat de winter erg streng was", herinnert hij zich. "Om de gaten op te vullen maakten ze op de radio onnozele reportages over niet-bestaande sporten. Die hebben we later ook in beeld gebracht voor Sportweekend."

"Wandelclub Achterwaarts was er een van. De vereniging trainde in het park van Brasschaat onder het motto: "Kijk eens achterom in het leven, dat is ook mooi.""

Volgens Huybrechts had ook de cameraman baat bij de training. Omdat ze vaak achteruit moeten lopen, tijdens betogingen bijvoorbeeld.