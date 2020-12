Geen Olympische, wel Paralympische Spelen voor Franse pistier

Ermenault was dit seizoen nog goed voor een bronzen WK-medaille in de achtervolging, maar hij greep naast een olympisch ticket. Hij had een zomers tripje naar Tokio al uit zijn hoofd gezet, tot de bondscoach van de paralympische ploeg hem opbelde.

De tweevoudige Europese kampioen op de achtervolging gaat Alexandre Lloveras, een slechtziende, begeleiden op de tandem op de Paralympische Spelen. Samen werken ze drie proeven af: de paralympische wegrit, de tijdrit en de achtervolging op de piste.

"Dit wordt een hele mooie ervaring", zegt Ermenault. "Ik ben zeer gemotiveerd. Dit is geen persoonlijk project, maar draait om een andere atleet. Ik ga dus alles uit de kast halen."