Clement: "Ongelofelijk dat we op 2 centimeter van heroïsche prestatie eindigen"

Club-coach Philippe Clement zag zijn tienkoppige ploeg net niet zegevieren tegen Lazio. Blauw-zwart moet na de winterstop voort in de Europa League. "Dit is de grootste ontgoocheling uit mijn sportieve carrière", zei Clement. "Anderzijds kan ik niet trotser zijn als coach." "De manier waarop mijn spelers het nog hebben rechtgezet na de rode kaart: ze zijn blijven strijden, positief gebleven en geloofden erin tot de laatste seconde. Daar kan je alleen maar trots op zijn. Het is ongelofelijk dat we op 2 centimeter van een heroïsche prestatie eindigen." Clement had halfweg wel wat oplapwerk in de kleedkamers. "Je voelde veel teleurstelling bij de spelers na de rode kaart. Dan is het mijn job om het geloof er weer in te brengen. Ik heb gezegd dat ze moesten blijven gaan, want dat is waar deze club voor staat. En dat hebben ze ook getoond."

Rome is niet op één dag gebouwd, maar we hebben het op één centimeter na afgebroken. Philippe Clement

Dat Eduard Sobol een rode kaart onder de neus kreeg, was extra zuur voor Clement, want hij had een wissel klaarstaan. "Deli was klaar om in te vallen, maar er waren communicatieproblemen met de scheidsrechter. Dan is de teleurstelling nog wat groter." "We hebben inderdaad te weinig lef en te veel respect getoond in de eerste helft. Dat zijn lessen voor de toekomst. De spelers moeten veel energie halen uit hun prestatie. Ze kunnen het goede tegenstanders heel moeilijk maken, zelfs met een man minder." "Het enige wat we nu kunnen doen, is hard werken. We hebben het hoogste aantal punten gepakt in de clubgeschiedenis. We moeten deze weg verder afleggen. Rome is niet op één dag gebouwd, maar we hebben het op één centimeter na afgebroken."

Mignolet: "We hebben ons getoond op CL-niveau"

Ook Simon Mignolet kon zijn ontgoocheling niet wegsteken. "Het is een heel spijtige zaak", zei de doelman. "We hebben er alles aan gedaan om het tot het einde mogelijk te maken. Ik had bij de loting gezegd dat het tot de laatste wedstrijd onbeslist zou zijn, maar ik had niet gedacht dat het tot de laatste seconde zou zijn." "Als je op achterstand komt tegen Lazio, een counterploeg, dan weet je dat het moeilijk wordt. We scoren wel vroeg terug, het ideale scenario, maar trappen dan weer in de val." "Als je achteraf ons parcours bekijkt - niet verloren tegen Lazio en 6 op 6 tegen Zenit - moet je besluiten dat we ons hebben getoond op Champions League-niveau. We waren er zo dicht bij."

Vanaken: "Misschien mijn enige kans ooit op kwalificatie"