Boudeweel en Snelders: "Club Brugge moet toch vooral trots zijn"

Geen vervolgverhaal in de Champions League, wel een nieuw hoofdstuk in de Europa League. Club Brugge heeft het kampioenenbal verlaten met opgeheven hoofd. Dat zagen ook radiocommentatoren Tom Boudeweel en Eddy Snelders.

Club Brugge heeft maar net naast de 1/8e finales in de Champions League gegrepen. De ontgoocheling was groot, maar commentatoren Eddy Snelders en Tom Boudeweel willen de positieve punten onthouden. "Het heeft gekund, dat gevoel moet zeker overheersen bij Club Brugge", zegt Snelders. "Ze zijn in hun campagne slechts één ploeg tegengekomen waar ze hun meerdere in moesten erkennen. Dortmund heeft hen twee keer tureluurs gespeeld, maar Lazio en Zenit kon Club wel uitdagen." "Club heeft het zo goed gedaan dat het tot de laatste minuut nog meestreed voor de kwalificatie. Het is net niet gelukt, dus ik begrijp de teleurstelling, maar Club mag toch vooral trots zijn. Het heeft zich als Belgische ploeg staande gehouden in de poulefase."

Club Brugge mag toch vooral trots zijn. Het heeft zich als Belgische ploeg staande gehouden in de poulefase Eddy Snelders

Dat beaamt Tom Boudeweel. "8 punten in de Champions League is een recordscore voor Club Brugge. Ze houden twee keer Lazio in bedwang, dat 4 op 6 pakt tegen Dortmund. Dat is heel knap."

"En Club Brugge heeft zeker stappen gezet door twee keer te winnen van Zenit. Dat doen ze in vergelijking met vorig jaar met nagenoeg hetzelfde team. Alleen Noa Lang is er nog bijgekomen. Dat vind ik nog straffer dan wanner ze 3 of 4 spelers hadden bijgekocht."

"Sobol heeft niet niveau dat Club nastreeft"

Toch had het er nog mooier kunnen uitzien voor Club Brugge, want het miste de overwinning op een haar. "Net dit scenario maakt de ontgoocheling nog groter", zegt Boudeweel. "Maar je mag geen foutjes maken op dit niveau." Vooral de rode kaart voor Eduard Sobol bracht Club in moeilijkheden. "Hij kreeg al eens een waarschuwing, dus dan begrijp ik niet dat hij twee keer na elkaar een fout maakt op een positie waar het niet nodig is", zegt Snelders. "Zo schiet je jezelf in de voet en maakt je het heel moeilijk voor je ploeg." "Sobol heeft niet het niveau dat Club Brugge nastreeft", vreest Boudeweel. "Ricca speelde goed tegen Zenit en deed het ook niet slecht tegen Lazio. Maar Club Brugge wil de lat heel hoog leggen en dan zijn Sobol en Ricca net niet goed genoeg." Dat Noa Lang plaats moest ruimen na de rode kaart van Sobol veroorzaakte op sociale media wat wenkbrauwgefrons. "Hij is toch de man in vorm, die met een flits iets kan forceren", zegt Boudeweel. "Maar het was wel een goede keuze van Clement. Zo kon Ricca de volledige flank voor zijn rekening nemen en werd het evenwicht op het middenveld niet verstoord."

"Ook in Europa League ploegen die Club pijn kunnen doen"