"In de wederopstanding van Waasland-Beveren steekt Koita erbovenuit"

"Koita heeft een kanonschot in zijn rechterbeen"

"Iedereen dacht dat ze bij Waasland-Beveren zouden wisselen van coach, maar hij is gebleven. Chapeau dat ze niet van trainer gewisseld hebben," vindt Peter Vandenbempt, die de 10 op 12 van Beveren in Extra Time koos als zijn moment van de week.

Koita is plots beginnen scoren. Hij heeft nu 4 goals gemaakt in 3 matchen.

"Het handelsmerk van Koita is knallen vanop een afstand, hij scoort graag van ver. Er zit een kanonschot in zijn rechterbeen. Koita trapt sowieso veel op doel, maar niet altijd tussen de palen. Hij mag het wel proberen van Nicky Hayen. Die zei dat hij vanaf 50 meter altijd mag trappen."

"Koita begon tegen Oostende op de bank, maar moest de geblesseerde Efford vervangen. Sindsdien heeft hij 4 doelpunten gemaakt in 3 wedstrijden, plots is hij beginnen scoren. Hij maakte er bijvoorbeeld 2 keer Charleroi en scoorde een belangrijke late treffer tegen STVV."

"Alles valt nu samen en dan pak je punten"

"Dat scorend vermogen is belangrijk, maar er is nog iets dat minstens even belangrijk is", gaat Vandenbempt verder. "De deur achtering bij Waaland-Beveren stond vaak wagenwijd open. In de eerste 11 wedstrijden van het seizoen hadden ze 29 tegengoals, maar nu nog maar 1 tegengoal in 4 matchen."

"Fenomenaal", reageert Frank Raes.



Vandenbempt: "En dat is toch ook wel de verdienste van doelman Nordin Jackers (23), een jonge keeper. Op belangrijke momenten deed hij een paar goeie saves."

"Het valt nu allemaal een beetje samen. Als je een doelman hebt die op belangrijke momenten een paar goeie reddingen doet en je hebt een spits die scoort, dan schuif je op in het klassement en pak je punten."