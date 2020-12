Vincent Euvrard neemt roer bij 1B-club RWDM over

RWDM, de nieuwkomer in 1B, nam na 3 nederlagen in 4 wedstrijden afscheid van Laurent Demol. De 6e plaats in de stand kwam niet overeen met de ambities van het bestuur.

Lang heeft RWDM niet moeten zoeken naar een opvolger. Vincent Euvrard tekent tot het einde van het seizoen met een optie voor een extra jaar.

Voor Euvrard is 1B geen onbekend terrein. Hij stond vorig seizoen nog langs de zijlijn bij OHL, maar werd tussen de twee promotiefinales tegen Beerschot bedankt voor bewezen diensten.