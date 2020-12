VIDEO: gestuntel en gejen op de Europese velden (en enkele heerlijke goals)

Aanvaller Haller, met nadruk op valler

West Ham verloor met 1-3 van Manchester United, maar de wedstrijd had er heel anders kunnen uitzien als Sébastien Haller er 2-0 van gemaakt had. De aan-valler van West Ham had een gouden kans, maar gleed knullig onderuit net toen hij wilde afdrukken.

De misser van Haller brak West Ham zuur op, want in de 2e helft ging Manchester United erop en erover. De remonte van United werd ingeleid door dit knappe doelpunt van Paul Pogba.

Stuttgart-spits vernedert Werder na defensieve flater

Silas Wamangituka was zondag de meest besproken man na de Bundesliga-wedstrijd tussen Werder Bremen en Stuttgart. De spits van de bezoekers haalde zich de woede van de thuisploeg op de hals door na een blunder van Werder tergend traag de 0-2 binnen te trappen. Het gejen van Wamangituka werd door de scheidsrechter bestraft met geel en coach Matarazzo haalde zijn spits snel naar de kant om erger te voorkomen. Na de wissel maakte de thuisploeg er nog 1-2 van, maar daar bleef het bij.

RIP cornervlag

Jamie Vardy kroonde zich tot matchwinnaar voor Leicester City. Op bezoek bij Sheffield United mikte hij in de slotminuut de 1-2 binnen, waarna hij de cornervlag aan flarden tackelde.

Een Italiaanse flipperkast

In de Serie A blijft leider Milan maar winnen, ook Sampdoria moest er gisteren aan geloven. De thuisploeg had vroeg in de match wel de kans om op voorsprong te komen, maar doelman Donnarumma was bij de les na deze bijna komische flipperkastfase.

Poolse panna en een bom van Insigne

In Italië is ook Napoli flink op dreef. Dries Mertens en co hakten vorige week Roma in de pan met 4-0 en wonnen dit weekend met diezelfde cijfers in Crotone. Vooral de 0-1 was heerlijk: een panna van Zielinski kreeg een fantastisch vervolg dankzij Insigne.

Cadiz profiteert van Barcelona-flater

Een krasselend Barcelona ging in de Primera Division met de billen bloot bij het bescheiden Cadiz. De beslissende 2-1 van Alvaro Negredo kwam er na gênant geklungel van Lenglet en Ter Stegen.

Union Berlijn-speler uitgesloten na gruwelijke fout

In de derby van Berlijn - Bundesliga dus - tussen Hertha en Union ging bezoeker Robert Andrich flink uit de bocht. De middenvelder van Union plantte zijn studs vol in het gezicht van Tousart en werd terecht van het veld gestuurd. Hertha won uiteindelijk met 3-1.

Pegel van Wijnaldum en klungelende Wolves

Georgino Wijnaldum had dit seizoen nog niet gescoord, maar daar bracht hij tegen verandering in tijdens het Premier League-duel met Wolverhampton. De 2-0 van de Liverpool-speler was er eentje om in te lijsten.

De 1-0 van Liverpool was er trouwens gekomen na geklungel van Wolverhampton-aanvoerder Conor Coady. Die bood Mohamed Salah het openingsdoelpunt op een presenteerblaadje aan.

Tottenham wint derby met twee fraaie goals

Nog in de Premier League deelt Liverpool de leiding met Tottenham, dat in de Londense derby een maatje te groot was voor Arsenal. De goals van de Spurs mochten gezien worden. Son opende de score met een fraaie plaatsbal en bij de 2-0 ramde Kane de bal van dichtbij binnen, zijn 250e goal.

Ja, Benteke kan nog scoren