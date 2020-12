Vanavond schuift Genk-coach John van den Brom aan bij Extra Time

Vreugde in Genk

ohn van den Brom is al de 3e coach in Genk na de ontslagen Hannes Wolf en de zelf opgestapte Jess Thorup.

Na een lastig seizoensbegin gaat het Genk voor de wind. Het won 9 keer, waarvan zijn laatste 7 duels, en staat na 26 op 30 alleen op kop. Van den Brom won 3 keer en zag zijn jongens 13 goals maken.



Vanavond is de Nederlander te gast in Extra Time. De andere gasten aan de tafel van Frank Raes zijn Filip Joos, Peter Vandenbempt en Wesley Sonck. Afstemmen op Canvas om 22.10u of hier straks kijken met livestream.