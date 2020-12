Van den Brom weet hoe hij Onuachu moet motiveren: "Met een foto van Wes"

Een nieuwe motivatietechniek krijgt Van den Brom in de schoot geworpen wanneer het over de straffe cijfers van spits Paul Onuachu gaat. Die scoort 1 keer om de 77 minuten. Eén spits van Genk deed ooit beter: Extra Time-panellid Wesley Sonck (1 goal om de 75 minuten).

Die 7 verwees naar de 7e zege op een rij voor Genk. Als motivatietechniek begonnen de trainingen in Genk in de aanloop naar de match tegen Antwerp niet stipt op het uur, maar 3 minuten eerder, op 57 minuten dus.

Vrijdag kan Genk zijn leiderspositie verstevigen als het op bezoek gaat bij... Anderlecht. "Dat wordt speciaal voor mij, maar ook voor de club. Gisteren stond in het teken van 7, maar nu gaan we naar die 8. Als dat zou lukken op Anderlecht zou dat extra mooi zijn voor mij.

De laatste keer was 7 jaar geleden, maar toch schoof John van den Brom al voor de 4e maal aan bij Extra Time, nu als trainer van Genk in plaats van Anderlecht.

"Ik kwam in een gespreid bedje bij Genk"

John van den Brom nam het roer over van Jess Thorup, die onverwacht naar Kopenhagen vertrok. De Deen legde de basis voor het huidige succes, zo geeft ook Van den Brom toe. "Het was inderdaad een gespreid bedje."

"Toen ik met (technisch directeur) Dimitri De Condé praatte voor ik tekende, ging het uiteraard veel over de stijl van het huis en over mijn visie. Ik zweer bij 4-3-3, dat is bekend."

"Maar Dimitri zei dat ze bij Genk op dat met 3 achterin speelden en dat de spelers hadden aangegeven "dat ze daar wel lekker in zaten"."

"Ik heb dan ook gezegd dat het heel dom zou zijn als ik in mijn eerste match het roer zou omgooien. We zijn doorgegaan op het ingeslagen pad, want ik had door dat er iets stond. Vertrouwen doet veel met een elftal."