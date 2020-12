Sergio Perez heeft geen zitje voor 2021: "Misschien komt zijn zege net te laat"

"Sergio Perez is gewoon een heel goeie piloot"

Terwijl alle ogen dit weekend gericht waren op George Russell in de Mercedes van Lewis Hamilton, reed Sergio Perez (Racing Point) een geweldige inhaalrace. Na ronde 1 was hij 18e, maar kwam - na de blunders bij Mercedes - uiteindelijk als eerste voorbij de zwart-wit geblokte vlag.

"Dit seizoen is Racing Point toch een beetje de "best of the rest" geweest", zegt Sam Dejonghe over de renstal van de verrassende winnaar. "Sergio Perez heeft er een heel goed jaar opzitten en is sowieso een heel goeie piloot."

Perez staat erom bekend dat hij heel goed omgaat met zijn banden, heel belangrijk in de huidige F1. Zijn vorm de laatste weken is indrukwekkend: 2e in Turkije, vorige week uitgevallen toen hij op koers lag voor het podium en afgelopen weekend de zege in Sakhir.

"Perez haalt altijd het meeste uit een situatie. Dat heeft hij dit jaar laten zien, ondanks dat hij 2 races moest missen door een coronabesmetting. Deze allereerste zege in de F1 is heel mooi voor hem."