Recordtransfers en meer transparantie dan voetbal: ook League of Legends heeft zijn Messi's en Doku's

Het League of Legends-seizoen zit erop en dat wil zeggen dat de virtuele transfermarkt weer helemaal open ligt. Net als in het voetbal gebeurt dat met afkoopsommen, makelaars en scouts. In tegenstelling tot het voetbal verloopt alles een stuk transparanter. Birger De Geyter van esportsbedrijf META licht het reilen en zeilen van transfers in de esportswereld toe.

League of Legends-teams zijn momenteel druk in de weer met het samenstellen van hun ploeg voor volgend seizoen. Enkele toptransfers passeerden al de revue. Zo is Martin “Rekkles” Larsson, die Fnatic verlaat voor G2 Esports, ongeveer hetzelfde als Messi die Barcelona verlaat voor Bayern München.

De Zweed Martin Larsson (Rekkles) in actie op de Worlds Group Stage in China.

Amerikaans kapitaal

“Net als in het voetbal zijn er ook in League of Legends transferperiodes”, zegt De Geyter. “De grootste loopt nu in het off-season tussen oktober en januari. Dan mogen de spelers in dialoog gaan met andere teams." "Transfervrije spelers haal je gemakkelijk binnen, maar voor spelers onder contract moet je een afkoopclausule betalen.” De astronomische sommen uit het voetbal blijven voorlopig uit, maar het gaat wel om serieuze bedragen. “Over de transfer van Luka “Perkz” Perkovic naar het Amerikaanse Cloud 9 wordt er gezegd dat het om 5 miljoen dollar ging. Hu "SwordArT" Shuo-Chieh tekende bij het eveneens Amerikaanse TSM zelfs naar verluidt een contract van 6 miljoen dollar. Dat zijn recordbedragen.” Het is geen toeval dat het twee Amerikaanse teams zijn die dat geld op tafel willen leggen. “De laatste jaren beginnen transferbedragen steeds meer op te lopen en dat komt deels door de kapitaalkrachtige teams in de Verenigde Staten. In de VS stroomt te weinig talent door, waardoor er vaker Europese spelers moeten geïmporteerd worden.” “Dat is natuurlijk duurder”, gaat de Geyter verder. “Je gaat die spelers moeten overtuigen om naar daar te verhuizen. Een absolute topspeler als Perkz gaat niet voor 100.000 dollar naar de VS afzakken.”

Hu "SwordArT" Shuo-Chieh (2e van links) verhuist naar het Amerikaanse TSM voor 6 miljoen dollar..

Academy teams

Nog een gelijkenis met het voetbal is dat potentiële toppers gescout moeten worden. “Alle grote teams hebben een talentscout”, vertelt De Geyter. “Zeker in Europa wordt er duchtig gescout, want Europa heeft meer dan 14 regionale subcompetities, die de ideale kweekvijver vormen voor nieuw talent.” Daarnaast hebben alle grote teams ter wereld een academy team. “Je kan de vergelijking maken met jeugdploegen in het voetbal, maar het is niet helemaal hetzelfde. Het is de wachtkamer waar aanstormend talent wordt voorbereid ongeacht leeftijd." De Belgische League of Legends-competitie is al een kleinere regionale competitie op zich. Waar halen Belgische teams dan nieuw bloed? “In de lokale scene. Onder de Belgian League (de Belgische eerste klasse, zeg maar) is er nog de Open Tour met verschillende toernooien.” “Net als in het voetbal ontwikkelen veel Belgische ploegen ook jonge spelers om ze dan met een afkoopclausule te verkopen aan de grote vissen. Net zoals Anderlecht Doku heeft verkocht aan Rennes.”

Transparantie troef

Transfers in de virtuele sportwereld zijn big business geworden, maar Riot Games (de ontwikkelaar van League of Legends) wil alles transparant houden en werkt daarom met een Contract Database voor de grootste teams. Daarin staat de looptijd van elk spelerscontract. De Geyter: "Die database moet ervoor zorgen dat spelers niet zomaar worden overgenomen buiten de transferperiode, een fenomeen dat in de periode 2011-2016 wel vaker voorkwam. Er staan ook behoorlijke straffen op.” Ook in andere esports wordt transparantie hoog in het vaandel gedragen. “Henry “HenryG” Greer, de manager van het Counterstrike-team van Cloud 9, heeft beslist om alle spelerssalarissen publiekelijk bekend te maken. Zij willen een voorbeeld stellen voor meer transparantie op de markt.” En waar transfers zijn, zijn ook makelaars en dat is in de wereld van League of Legends niet anders. “Er zitten inderdaad makelaars tussen en dat is een vrij transparante wereld. Overal waar veel geld circuleert, zullen er wel mensen zijn met minder goede bedoelingen, maar alles verloopt vrij correct in tegenstelling tot in het voetbal soms.”