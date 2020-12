Peter Maes wordt de nieuwe coach van STVV

Na het ontslag van Kevin Muscat leek de Duitser Bernd Hollerbach in polepositie te liggen om de Australiër op te volgen. Maar de ex-coach van Moeskroen stelde te veel eisen over de samenstelling van de technische staf, waardoor de onderhandelingen spaak liepen.

Zo is STVV uiteindelijk terechtgekomen bij Peter Maes, die werkloos was na zijn (gedwongen) afscheid bij Lommel vorig seizoen. Maes was voor zijn periode bij Lommel onder meer coach bij KV Mechelen, Lokeren en RC Genk. In Sint-Truiden krijgt hij een contract voor 2,5 jaar.