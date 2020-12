Peloton op de Spelen telt in 2024 evenveel mannen als vrouwen

Voor de Spelen in Tokio waren de quota voor het mountainbiken en BMX al aangepast, maar in 2024 volgen ook het wielrennen en baanwielrennen.

Vooral voor het wielerpeloton heeft dit grote gevolgen: in 1996 reden er nog 184 renners rond in het peloton op de Olympische Spelen, in 2024 zijn het er nog 90. Voor het vrouwenpeloton betekent deze beslissing een stijging van 67 naar 90 deelneemsters.

"Het geeft ons veel voldoening dat we een sterke boodschap kunnen uitsturen naar de samenleving", zegt UCI-voorzitter David Lappartient. "Dit is weer een belangrijke stap voorwaarts."