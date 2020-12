Neil Robertson triomfeert op UK Championship na zenuwslopende finale

Neil Robertson en Trump gaven elkaar geen duimbreed toe in de finale. Op geen enkel moment was het verschil meer dan één frame. Trump potte breaks van 79, 58, 128 en 75 weg. Robertson werd met breaks van 69, 103, 110, 94, 115 de 1e speler in de geschiedenis die op één UK Championship 13 centuries wegpot.

De marathonfinale eindigde ver na middernacht. In het beslissende 19e frame, dat langer dan een uur in beslag nam, misten beide spelers verschillende kansen om de finale te beslissen. Uiteindelijk leek Trump het dan toch te gaan afmaken, tot hij de laatste roze bal miste. Robertson potte die wel weg en besefte niet eens meer dat het genoeg was voor de zege.



"Het werd zo slecht dat het weer goed was", reageerde Robertson. "Het was een finale met veel hoogtepunten, ongelooflijke missers en vooral veel spanning. Publiek was er niet, maar ik ben zeker dat iedereen thuis ervan genoten heeft. Ik ben heel blij met de manier waarop het afgelopen is."



Trump stak de hand in eigen boezem. "Ik heb het op het laatste moment verknoeid", sprak de Engelsman. "Ik stond onder druk en verprutste het. Ik miste een bal die ik normaal nooit mis, 99 van de 100 keer gaat die erin. Dat leverde wellicht mooie televisie op, al ben ik er wel kapot van. Maar Neil heeft de zege zeker niet gestolen. Hij is een fantastische speler en de verdiende winnaar."