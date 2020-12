LIVESTREAM: Gent-preses om 19u in De Tribune, Genk-coach om 22.10u in Extra Time

Gent is de ongelukkige nummer 13 in onze eerste klasse na een dramatisch seizoen, Genk is de gelukkige leider. Daar is dus heel wat over te zeggen. Om 19u is Gent-voorzitter Ivan De Witte te gast in De Tribune op Radio 1. Om 22.10u zakt Genk-coach John van den Brom af naar Extra Time. U kunt beide uitzendingen op livestream bekijken.