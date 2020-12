JPL opvallend: Sakala zet penalty om, maar krijgt tikken van ploegmaat Gueye

Sakala wint het elfmeterpleit van Gueye, maar heeft het gevoeld

Na de match was het akkefietje snel vergeten. Sakala: "Het belangrijkste was dat de bal erin zat. Ik was boos omdat Makhtar mij verkeerd begrepen had. We gaan als vrienden naar huis, maar we zijn eigenlijk altijd goeie vrienden. Soms moet je eens kunnen "vechten" op een veld. Dat heeft vandaag geholpen."

Oostende-coach Blessin wil dergelijke discussie in de toekomst vermijden: "Het zijn allebei 2 grote persoonlijkheden en 2 goede spitsen. Iedereen wil scoren, dat is goed. Er was een kleine discussie achteraf, maar na een handshake was alles weer oké. Normaal gezien laat ik hen op het moment zelf beslissen wie de penalty wil nemen, maar we moeten een betere oplossing zoeken en een rangorde bepalen."