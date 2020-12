Iserbyt, Pidcock en De Gendt: "Winnaar WK esports zal geen profrenner zijn"

Iserbyt: "Verstand op nul en gas geven"

Dat crossers zowat alles kunnen, bewezen Mathieu van der Poel en Wout van Aert met knalprestaties op de weg. En Van der Poel ook nog eens op de mountainbike, maar ook Pidcock, die onlangs nog wereldkampioen werd in het e-mountainbiken.

Verwacht wordt dat de winnaar morgen op het WK esports evenwel geen bekende naam zal worden, wel een getrainde Zwift-atleet. Sporza legde zijn oor te luister bij Pidcock en Iserbyt, die allebei deelnemen. Waarom doen ze mee? "Ik ben iemand die sowieso veel op Zwift rijdt", zegt Iserbyt.

"Ik denk dat ik al bijna 200 uur op Zwift gereden heb. Het is iets dat ik graag doe. Ze hebben me de vraag gesteld en ik stond er meteen voor open. Het is eens iets anders. In deze tijd is alles altijd hetzelfde. Je bent thuis, je traint, dus het is wel een afwisseling die welkom is."

"Op de rollen kan je er toch de rastalenten uithalen", weet Iserbyt. "In de cross kan je veel goedmaken met techniek, op de rollen is het ieder voor zich. Daar komen altijd verrassende namen naar voren. Al is het ook tactisch, je zit wel op de rollen, maar je moet toch uit de wind zitten, de power ups gebruiken. Het is de gezonde versie van de Playstation."

Hoe hoog reiken de ambities bij Iserbyt? "Natuurlijk ga ik ervoor. Maar ik moet wel in mijn achterhoofd houden dat het in het weekend ook cross is. Maar het wordt verstand op nul en gas geven. We doen mee met Team Belgium en ik heb gehoord dat er een goeie Zwifter meedoet (Lionel Vujasin, red.), dus waar ik hem kan helpen, zal ik dat ook wel doen."