Gezien Sportweekend 60: "We dronken pinten en plots was de koers gedaan"

Al in 1963 werd voor het eerst een koers live in beeld gebracht met helicopterbeelden, maar dat was niet altijd mogelijk. Soms ging er dus een normale cameraploeg op stap om een verslag te maken.

Louis De Pelsmaeker doet daarover een opvallend verhaal uit de doeken. "Het was 15 juni 1968 en er was een koers in mijn dorp Erembodegem. Dé hoogdag van het dorp."

"Het toeval wil dat er 1 man ontsnapt en verder was er niks te zien in die koers. Ik zei tegen de cameraman: "We gaan in een dorpscafé even een pint drinken en dan pikken we weer in.""

"Er was aan de toog een man die bijhield hoeveel rondes er gereden waren door een lucifer van de ene zak naar de andere te brengen. Op een gegeven moment zei hij: "De coureurs gaan niet meer komen". Hij had namelijk al 7 lucifers verplaatst en de 8e was de aankomst."