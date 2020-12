Filip Joos over ongeslagen leider AC Milan: "Ze beheersen hun matchen"

"Er staat echt wel iets bij Milan"

Sinds de hervatting van vorig seizoen in juni - na de coronabreak - heeft AC Milan niet meer verloren in de competitie. Afgelopen weekend ging Sampdoria met 1-2 voor de bijl. De ploeg van Saelemaekers voetbalt misschien niet altijd top, maar laat weinig liggen.

"Het begint eigenlijk deze zomer met Rangnick die zou komen coachen bij Milan, terwijl de huidige trainer Pioli de boel vorig jaar toch al wat had opgetrokken."

"Rangnick kwam uiteindelijk niet, want breekpunt was dat hij Ibrahimovic wegwilde. Milan-verdediger Kjaer heeft achteraf ook gezegd: "Ik was de hele tijd aan het bidden dat Rangnick niet zou komen." Pioli bleef en doet het nu geweldig. Hij had al gezien tot wat Zlatan nog in staat is."



"Je mag de invloed van Ibrahimovic niet onderschatten. Uiteraard niet op het veld, maar ook niet ernaast. Zelfs nu hij geblesseerd is, lift hij de hele ploeg op. Het zijn belachelijke dingen, maar hij geeft zijn teamgenoten een PlayStation en die mannen gaan dan blij naar huis."